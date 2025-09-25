RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Усиление ПВО, санкции, замороженные активы РФ: о чем говорили Зеленский и Макрон

Фото: встреча Зеленского и Макрона (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Постоянном представительстве Украины при ООН Президент Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам Зеленского, с Макроном они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.

В частности, речь шла о необходимости ее усиления, особенно на фоне увеличения количества российских обстрелов перед зимой.

 

Также затронули тему эскалации со стороны России против европейских стран и случаи фиксации дронов в Польше, Румынии, Дании и истребителей в Эстонии.

"Нужно реагировать и действовать быстро", - отметил президент Украины.

Также уделили внимание использованию замороженных российских активов в пользу Украины и дальнейшему усилению санкций против России, в частности в отношении ее теневого танкерного флота.

 

Заявления Макрона относительно давления на Россию

Как писало РБК-Украина, Эммануэль Макрон неоднократно подчеркивал необходимость усиления санкционного давления на Россию и параллельного поиска инструментов для возвращения Москвы к мирным переговорам.

Французский лидер отдельно подчеркивал, что верит в стремление президента США к миру. Он напомнил, что Дональд Трамп инициировал проведение саммита с Владимиром Путиным в Анкоридже и лично взял на себя риск такого шага.

Также он осудил вторжение российских дронов в польское воздушное пространство во время атаки на Украину. Он призвал Россию положить конец этому "стремительному нападению".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияЭммануэль Макрон