Усиление ПВО, санкции, замороженные активы РФ: о чем говорили Зеленский и Макрон

По словам Зеленского, с Макроном они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.

В частности, речь шла о необходимости ее усиления, особенно на фоне увеличения количества российских обстрелов перед зимой.

Также затронули тему эскалации со стороны России против европейских стран и случаи фиксации дронов в Польше, Румынии, Дании и истребителей в Эстонии.

"Нужно реагировать и действовать быстро", - отметил президент Украины.

Также уделили внимание использованию замороженных российских активов в пользу Украины и дальнейшему усилению санкций против России, в частности в отношении ее теневого танкерного флота.