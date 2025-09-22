Нові санкції проти РФ: заява президента Франції

Світові лідери продовжують наполягати на необхідності примусити Росію до мирних переговорів і до припинення бойових дій на території України.

Французький президент Еммануель Макрон окреслив необхідність посилення санкційного тиску на Росію і паралельного пошуку інструментів для повернення Москви до мирних переговорів.

"Ми повинні посилити санкції проти Росії, але водночас знайти спосіб чинити точковий тиск на Росію, щоб змусити її повернутися за стіл переговорів", - зазначив Макрон.

Підтримка ініціатив США

Французький лідер окремо підкреслив, що вірить у прагнення президента США до миру. Він нагадав, що Дональд Трамп ініціював проведення саміту з Володимиром Путіним в Анкоріджі й особисто взяв на себе ризик такого кроку.

"Я щиро вірю, що ваш президент (Трамп - ІФ-У) був і залишається відданим прагненню миру в Україні. Він ініціював і взяв на себе ризик проведення саміту з президентом Путіним в Анкориджі та закликав до переговорів, і я вважаю, що він має рацію", - сказав Макрон.

Позиція Кремля

Водночас французький президент зазначив, що з боку Москви не спостерігається готовності до повноцінного переговорного процесу. За його словами, кожна спроба організувати дипломатичний діалог супроводжувалася загостренням на фронті.

"Мушу визнати, що немає чіткої готовності Путіна щиро брати участь у такому процесі. Тому що коли ми працювали дипломатичним шляхом, намагаючись організувати двосторонні, тристоронні чи чотиристоронні саміти, росіяни лише збільшували свої напади на Донбасі, а не тільки там - вони посилювали провокації з одного боку та атаки на Київ з іншого", - зазначив він.