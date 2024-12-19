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Посилення ОПК й не тільки. Зеленський назвав головні теми під час візиту до Брюсселя

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час візиту до Брюсселю президент Володимир Зеленський порушить питання ядерної безпеки, посилення вітчизняного обороно-промислового комплексу (ОПК) й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента під час розмови з журналістами.

Друге питання, за словами Зеленського, стосуватиметься максимального посилення внутрішнього військового виробництва України, результати якого вже сьогодні можна побачити на полі бою. 

Візит Зеленського до Брюсселя 

Вчора, 18 грудня, президент заявив про візит до Брюсселя й анонсував низку важливих перемовин з європейськими партнерами Києва, серед яких лідери та голови урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії й не тільки. 

У тому ж числі він розповів, що планує взяти участь у засіданні Європейської ради.

Під час поїздки президент вже зустрівся з французьким лідером Еммануелем Макроном, а також генеральним секретарем НАТО Марком Рютте

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