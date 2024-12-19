Посилення ОПК й не тільки. Зеленський назвав головні теми під час візиту до Брюсселя

Під час візиту до Брюсселю президент Володимир Зеленський порушить питання ядерної безпеки, посилення вітчизняного обороно-промислового комплексу (ОПК) й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента під час розмови з журналістами.
Друге питання, за словами Зеленського, стосуватиметься максимального посилення внутрішнього військового виробництва України, результати якого вже сьогодні можна побачити на полі бою.
Вчора, 18 грудня, президент заявив про візит до Брюсселя й анонсував низку важливих перемовин з європейськими партнерами Києва, серед яких лідери та голови урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії й не тільки.
У тому ж числі він розповів, що планує взяти участь у засіданні Європейської ради.
Під час поїздки президент вже зустрівся з французьким лідером Еммануелем Макроном, а також генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
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