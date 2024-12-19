Зеленський обговорив із Рютте посилення ППО України та гарантії безпеки

Під час зустрічі у Брюсселі президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте низку питань. Ключовими темами стало посилення української протиповітряної оборони, та питання щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво українського президента.

Ще перед бесідою з генсеком Північноатлантичного альянсу Зеленський наголосив на важливості під час дводенного візиту до Брюсселю зустрічі "з усіма нашими партнерами", щоб мати спільну позицію Європи "щодо того, як убезпечити Україну, як зміцнити наших людей і, звичайно, зробити сильнішою нашу армію".

В Офісі президента України зазначили, що окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню зміцнення ППО ЗСУ, особливо під час зимового періоду.

Зустріч із Рютте Зеленський у своєму Telegram назвав "важливою та дуже змістовною".

"Головні теми наших перемовин - зміцнення ППО для України та надійність миру, який ми всі разом наближаємо", - сказав президент.

Він також висловив вдячність генсеку НАТО та "усім партнерам за готовність більш активно посилювати наш повітряний щит, а також працювати разом заради дієвих гарантій безпеки".

"Альянс робитиме все, щоб Україна була максимально сильною, коли б ми не перейшли до більш активної дипломатії", - зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі провів зустріч і генсеком НАТО Марком Рютте (фото: president.gov.ua)

Що розповів генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс знає по прохання України щодо потреби поставити 19 систем ППО для захисту критичної інфраструктури.

"Тож це все буде на порядку денному", - додав він.

Також Рютте зазначив, що НАТО має "робити все необхідне зараз, щоб бути впевненими, що, коли йдеться про протиповітряну оборону, про інші системи озброєнь, ми робимо все можливе, щоб надати все, що в наших силах".

Крім того, розповів Рютте, ще однією важливою темою переговорів стала економіка України. За його словами, у цьому напрямі "дуже вагомим є приклад Данії та Литви щодо закупівлі української зброї".

"Це хороша новина, тому що це означає більше зброї для України, а також гроші для української економіки. Тож це дуже практичний спосіб підтримати вас", - сказав генсек Північноатлантичного альянсу.