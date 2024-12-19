Усиление ОПК и не только. Зеленский назвал главные темы во время визита в Брюссель

Второй вопрос, по словам Зеленского, будет касаться максимального усиления внутреннего военного производства Украины, результаты которого уже сегодня можно увидеть на поле боя.

Визит Зеленского в Брюссель

Вчера, 18 декабря, президент заявил о визите в Брюссель и анонсировал ряд важных переговоров с европейскими партнерами Киева, среди которых лидеры и главы правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии и не только.

В том же числе он рассказал, что планирует принять участие в заседании Европейского совета.

Во время поездки президент уже встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.