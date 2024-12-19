Посилення ОПК й не тільки. Зеленський назвав головні теми під час візиту до Брюсселя

Під час візиту до Брюсселю президент Володимир Зеленський порушить питання ядерної безпеки, посилення вітчизняного обороно-промислового комплексу (ОПК) й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента під час розмови з журналістами.

"Головним пріоритетом для нас, і ми обговорюватимемо це сьогодні, є захист нашого енергетичного сектору, я говорю, звичайно, про безпеку на атомній станції. Так, це дуже небезпечно не лише для України, а й для всієї Європи, якщо щось піде не так", - заявив президент та додав, що також порушуватиме питання захисту газових сховищ України.

Друге питання, за словами Зеленського, стосуватиметься максимального посилення внутрішнього військового виробництва України, результати якого вже сьогодні можна побачити на полі бою.

"І третій момент, який важливий, як терміново допомогти українським дітям, щоб зберегти і зробити більш безпечною ситуацію в нашій шкільній мережі, це бомбосховища, харчування, багато різних речей, які дуже важливі для наших сімей", - додав він.

Візит Зеленського до Брюсселя

Вчора, 18 грудня, президент заявив про візит до Брюсселя й анонсував низку важливих перемовин з європейськими партнерами Києва, серед яких лідери та голови урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії й не тільки.

У тому ж числі він розповів, що планує взяти участь у засіданні Європейської ради.

Під час поїздки президент вже зустрівся з французьким лідером Еммануелем Макроном, а також генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.