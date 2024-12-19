Усиление ОПК и не только. Зеленский назвал главные темы во время визита в Брюссель

Во время визита в Брюссель президент Владимир Зеленский поднимет вопросы ядерной безопасности, усиления отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента во время разговора с журналистами.

"Главным приоритетом для нас, и мы будем обсуждать это сегодня, является защита нашего энергетического сектора, я говорю, конечно, о безопасности на атомной станции. Да, это очень опасно не только для Украины, но и для всей Европы, если что-то пойдет не так", - заявил президент и добавил, что также будет поднимать вопрос защиты газовых хранилищ Украины.

Второй вопрос, по словам Зеленского, будет касаться максимального усиления внутреннего военного производства Украины, результаты которого уже сегодня можно увидеть на поле боя.

"И третий момент, который важен, как срочно помочь украинским детям, чтобы сохранить и сделать более безопасной ситуацию в нашей школьной сети, это бомбоубежища, питание, много разных вещей, которые очень важны для наших семей", - добавил он.

Визит Зеленского в Брюссель

Вчера, 18 декабря, президент заявил о визите в Брюссель и анонсировал ряд важных переговоров с европейскими партнерами Киева, среди которых лидеры и главы правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии и не только.

В том же числе он рассказал, что планирует принять участие в заседании Европейского совета.

Во время поездки президент уже встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.