Свириденко на Радбезі ООН: як говорити з РФ, коли її внесок - вбивство українських дітей

Зазначимо, на Раді безпеки ООН, на якій обговорювалася масована російська атака на Київ у ніч на 28 серпня, від України виступила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона повідомила, що серед загиблих у столиці було четверо дітей, і продемонструвала фото.

"Молодшою ​​жертвою була дівчинка, якій ще не було трьох років. Народжена під російським обстрілом у жовтні 2022 року, вона загинула внаслідок російських обстрілів у серпні 2025 року", - сказала Свириденко.

За її словами, Москва жорстоко відповіла на спроби залучити її до цивілізованого діалогу.

"Росія продовжує обирати вбивство замість припинення війни. Ми повинні враховувати це в наших зусиллях, спрямованих на мирне врегулювання та надійні гарантії безпеки... Ось чому припинення вогню залишається важливою умовою для успішних переговорів. Як можна вести справжні розмови, коли внеском Росії залишаються тіла українських дітей, витягнуті з-під завалів?", - заявила прем'єрка.

Вона також сказала, що наша країна, окрім слів підтримки, цінує конкретні дії.

"Україна терміново потребує додаткових систем ППО для захисту нашого народу та території, а також засобів дальньої поразки для нейтралізації російських військових об'єктів, з яких здійснюються атаки", - заявила вона.

Також вона зазначила, що дії РФ є "навмисними актами терору", а Москва "продовжує обирати вбивства замість припинення війни". Тому Київ має отримати надійні гарантії безпеки для захисту суверенітету та життя українців.

Свириденко додала, що припинення вогню є необхідною передумовою успішних переговорів. Вона закликала міжнародне співтовариство посилити санкції та тиск на Росію.

"Поки Москва відкидає мирні ініціативи, необхідно посилювати дипломатичний, економічний та військовий тиск на Росію", - сказала вона.

Крім того, за її словами, важливо повністю відключити Росію від міжнародних фінансових систем, а також ввести санкції проти так званого "тіньового флоту" нафтових танкерів.

Не менш важливим є запровадження жорстких тарифів для підриву військової економіки РФ та посилення індивідуальних санкцій проти її політичного та військового керівництва, підкреслила Свириденко.