Посилення бойової авіації та мирні переговори: Зеленський зустрівся з лідерами ЄС на Кіпрі

У зустрічі із Зеленським брали участь президент Кіпру Нікос Христодулідіс, президент Євроради Антоніу Кошта і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ключовою темою обговорень стали пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС. Зокрема, це посилення оборонної допомоги та прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

Зеленський окремо подякував європейським партнерам за участь у роботі для досягнення миру в Україні. За його словами, Європа має відігравати в цьому процесі важливу роль.

"Особливу увагу було приділено оборонній підтримці України з боку держав Євросоюзу, зокрема посиленню ППО, бойової авіації та виробництву дронів. Також обговорили співпрацю в межах інструменту SAFE", - ідеться в повідомленні ОП.

При цьому Зеленський назвав рішення про виділення для України 90 млрд доларів безпрецедентним. За його словами, воно матиме конкретний вплив на українську обороноздатність. Окремо обговорювалося і продовження роботи над "репараційним кредитом" для фінансової стабільності України.