Посилення бойової авіації та мирні переговори: Зеленський зустрівся з лідерами ЄС на Кіпрі

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Кіпр зустрівся з лідерами ЄС. Однією з тем обговорень стала військова допомога Україні з боку європейських країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
У зустрічі із Зеленським брали участь президент Кіпру Нікос Христодулідіс, президент Євроради Антоніу Кошта і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Ключовою темою обговорень стали пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС. Зокрема, це посилення оборонної допомоги та прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу.
Зеленський окремо подякував європейським партнерам за участь у роботі для досягнення миру в Україні. За його словами, Європа має відігравати в цьому процесі важливу роль.
"Особливу увагу було приділено оборонній підтримці України з боку держав Євросоюзу, зокрема посиленню ППО, бойової авіації та виробництву дронів. Також обговорили співпрацю в межах інструменту SAFE", - ідеться в повідомленні ОП.
При цьому Зеленський назвав рішення про виділення для України 90 млрд доларів безпрецедентним. За його словами, воно матиме конкретний вплив на українську обороноздатність. Окремо обговорювалося і продовження роботи над "репараційним кредитом" для фінансової стабільності України.
Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, президент України Володимир Зеленський прилетів на Кіпр, який розпочав головування в Раді ЄС.
Глава української держави вже зустрівся з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом.