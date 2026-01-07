Усиление боевой авиации и мирные переговоры: Зеленский встретился с лидерами ЕС на Кипре

Во встрече с Зеленским участвовали президент Кипра Никос Христодулидис, президентом Евросовета Антониу Кошта и президентом Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Ключевой темой обсуждений стали приоритеты председстальства Кипра в Совете ЕС. В частности, это усиление оборонной помощи и прогресс в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

Зеленский отдельно поблагодарил европейским партнерам за участие в работе для достижения мира в Украине. По его словам, Европа должна отыгрывать в этом процессе важную роль.

"Особое внимание было уделено оборонной поддержке Украины со стороны государств Евросоюза, в частности усилению ПВО, боевой авиации и производству дронов. Также обсудили сотрудничество в рамках инструмента SAFE", - сказано в сообщении ОП.

При этом Зеленский назвал решение о выделении для Украины 90 млрд долларов беспрецедентным. По его словам, оно будет иметь конкретное влияние на украинскую обороноспособность. Отдельно обсуждалось и продолжение работы над "репарационным кредитом" для финансовой стабильности Украины.