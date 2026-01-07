ua en ru
Посилення бойової авіації та мирні переговори: Зеленський зустрівся з лідерами ЄС на Кіпрі

Кіпр, Середа 07 січня 2026 18:59
Фото: президент України Володимир Зеленський та лідери ЄС провели зустріч (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Кіпр зустрівся з лідерами ЄС. Однією з тем обговорень стала військова допомога Україні з боку європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

У зустрічі із Зеленським брали участь президент Кіпру Нікос Христодулідіс, президент Євроради Антоніу Кошта і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ключовою темою обговорень стали пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС. Зокрема, це посилення оборонної допомоги та прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

Зеленський окремо подякував європейським партнерам за участь у роботі для досягнення миру в Україні. За його словами, Європа має відігравати в цьому процесі важливу роль.

"Особливу увагу було приділено оборонній підтримці України з боку держав Євросоюзу, зокрема посиленню ППО, бойової авіації та виробництву дронів. Також обговорили співпрацю в межах інструменту SAFE", - ідеться в повідомленні ОП.

При цьому Зеленський назвав рішення про виділення для України 90 млрд доларів безпрецедентним. За його словами, воно матиме конкретний вплив на українську обороноздатність. Окремо обговорювалося і продовження роботи над "репараційним кредитом" для фінансової стабільності України.

Візит Зеленського на Кіпр

Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, президент України Володимир Зеленський прилетів на Кіпр, який розпочав головування в Раді ЄС.

Глава української держави вже зустрівся з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом.

