Усиление боевой авиации и мирные переговоры: Зеленский встретился с лидерами ЕС на Кипре

Кипр, Среда 07 января 2026 18:59
UA EN RU
Усиление боевой авиации и мирные переговоры: Зеленский встретился с лидерами ЕС на Кипре Фото: президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ЕС провели встречу (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Кипр встретился с лидерами ЕС. Одной из тем обсуждений стала военная помощь Украине со стороны европейских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Во встрече с Зеленским участвовали президент Кипра Никос Христодулидис, президентом Евросовета Антониу Кошта и президентом Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Ключевой темой обсуждений стали приоритеты председстальства Кипра в Совете ЕС. В частности, это усиление оборонной помощи и прогресс в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

Зеленский отдельно поблагодарил европейским партнерам за участие в работе для достижения мира в Украине. По его словам, Европа должна отыгрывать в этом процессе важную роль.

"Особое внимание было уделено оборонной поддержке Украины со стороны государств Евросоюза, в частности усилению ПВО, боевой авиации и производству дронов. Также обсудили сотрудничество в рамках инструмента SAFE", - сказано в сообщении ОП.

При этом Зеленский назвал решение о выделении для Украины 90 млрд долларов беспрецедентным. По его словам, оно будет иметь конкретное влияние на украинскую обороноспособность. Отдельно обсуждалось и продолжение работы над "репарационным кредитом" для финансовой стабильности Украины.

Визит Зеленского на Кипр

Напомним, сегодня, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский прилетел на Кипр, который начал председательство в Совете ЕС.

Глава украинского государства уже встретился с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

