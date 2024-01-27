UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пошуки вели майже два тижні. У Нью-Йорку на Донбасі з-під завалів дістали тіла загиблих

Фото: у Нью-Йорку на Донбасі з-під завалів дістали тіла загиблих (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Каріна Левицька

У Нью-Йорку Донецької області завершили розбір завалів, який тривав майже два тижні. З-під уламків будинку витягнули тіла 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Росіяни 15 січня скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку. Тоді, в результаті російської агресії троє людей зазнали поранень, а п'ятеро лишилися під завалами.

"Пошукова операція тривала майже два тижні - рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих", - повідомив Філашкін.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області, що знаходяться як на лінії фронту, так і трохи віддалено від нього. Зокрема, цього місяця під обстріл потрапила ТЕС у Донецькій області.

Російські війська також обстріляли Красногорівку, в результаті чого одна людина загинула, ще одна була поранена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьНью-ЙоркВійна Росії проти України