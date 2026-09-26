Пошуки альтернативної "перемоги": в ISW пояснили, чому РФ атакує українські дата-центри

Російські війська з середини вересня почали бити по українських центрах обробки даних та об’єктах телекомунікаційної інфраструктури в пошуках "альтернативних механізмів перемоги" на тлі успіхів ЗСУ на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що ця диверсифікація російської кампанії ударів має на меті підірвати економіку України та цифрову інфраструктуру, на яку щодня покладаються цивільне населення та підприємства.

Російські удари вже спричинили широкомасштабні перебої з інтернетом у Києві.

Міноборони Росії підтверджує атаки на дата-центри, стверджуючи, що метою є порушення передачі інформації в межах Сил оборони України.

Однак українські державні органи не виявили ознак того, що російські удари пошкодили системи зв’язку ЗСУ чи будь-яких державних установ.

Попри те, що російські удари спричинили тимчасові перебої в роботі Інтернету, вони навряд чи призведуть до повного відключення мережі, вказують представники українських інтернет-провайдерів.

При цьому ISW припускає, що така націленість на телекомунікаційну мережу може призвести до зростання вартості інтернету для місцевих користувачів, оскільки провайдерам доведеться фінансувати ремонт пошкодженої інфраструктури.

Аналітики зазначають, що російські удари по центрах обробки даних є однією з останніх спроб Росії підірвати українську економіку - після ударів по об'єктах портової, залізничної та логістичної інфраструктури.

За даними ISW, Кремль посилює свою кампанію ударів і диверсифікує перелік цілей, шукаючи альтернативні механізми перемоги, з огляду на те, що російські наступальні операції у 2026 році не досягли поставлених цілей, а українські війська у 2026 році досягають оперативно- і навіть стратегічно значущих успіхів.