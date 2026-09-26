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Поиски альтернативной "победы": в ISW объяснили, почему РФ атакует украинские дата-центры

09:25 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Поиски альтернативной "победы": в ISW объяснили, почему РФ атакует украинские дата-центры Иллюстративное фото: в ISW объяснили, почему Россия атакует украинские дата-центры (коллаж РБК-Украина)
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Российские войска с середины сентября начали избивать по украинским центрам обработки данных и объектам телекоммуникационной инфраструктуры в поисках "альтернативных механизмов победы" на фоне успехов ВСУ на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что эта диверсификация российской кампании ударов призвана взорвать экономику Украины и цифровую инфраструктуру, на которую ежедневно возлагаются гражданское население и предприятия.

Российские удары уже повлекли за собой широкомасштабные перебои с интернетом в Киеве.

Минобороны России подтверждает атаки на дата-центры, утверждая, что целью является нарушение передачи информации в рамках сил обороны Украины.

Однако украинские государственные органы не выявили признаков того, что российские удары повредили систему связи ВСУ или каких-либо государственных учреждений.

Несмотря на то, что российские удары повлекли за собой временные перебои в работе Интернета, они вряд ли приведут к полному отключению сети, указывают представители украинских интернет-провайдеров.

При этом ISW предполагает, что подобная нацеленность на телекоммуникационную сеть может привести к росту стоимости интернета для местных пользователей, поскольку провайдерам придется финансировать ремонт поврежденной инфраструктуры.

Аналитики отмечают, что российские удары по центрам обработки данных - одна из последних попыток России взорвать украинскую экономику - после ударов по объектам портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры.

По данным ISW, Кремль усиливает свою кампанию ударов и диверсифицирует перечень целей в поисках альтернативных механизмов победы, учитывая, что российские наступательные операции в 2026 году не достигли поставленных целей, а украинские войска в 2026 году достигают оперативно- и даже стратегически значимых успехов.

Удары по дата-центрам

Напомним, Россия начала бить по украинским дата-центрам. Начала страна-агрессор из Киева.

Так, вчера, 25 сентября, дата-центр компании Cosmonova получил повреждения в результате вражеской атаки. Несмотря на поражение помещения никто из работников не пострадал, а все данные клиентов удалось сохранить благодаря географическому резервированию.

Ранее вражеский удар повредил дата-центр компании "Датагруп".

В то же время, инфраструктуру удалось уберечь от потери данных благодаря заблаговременному резервированию, а все сервисы продолжили функционировать с резервных площадок.

После серии атак на критические объекты, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине усилят защиту дата-центров и инфраструктуры связи.

Принятые решения призваны гарантировать непрерывную работу критической цифровой инфраструктуры в условиях постоянных обстрелов.

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