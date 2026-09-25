Росіяни ударили по дата-центру Cosmonova: яка ситуація з даними клієнтів
Дата-центр компанії Cosmonova зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки. Попри ураження приміщення, ніхто з працівників не постраждав, а всі дані клієнтів вдалося зберегти завдяки географічному резервуванню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Cosmonova у Facebook.
У компанії зазначили, що під час обстрілу було пошкоджено будівлю дата-центру, проте серед співробітників потерпілих немає.
Завдяки географічному резервуванню інфраструктури всі клієнтські дані залишаються в безпеці.
Сервіси продовжують функціонувати на резервних майданчиках, однак у компанії попереджають про можливі тимчасові перебої в роботі.
Наразі інженери та технічні фахівці дата-центру детально оцінюють масштаб завданих пошкоджень.
Нагадаємо, раніше ворожий удар пошкодив дата-центр компанії "Датагруп".
Водночас інфраструктуру вдалося вберегти від втрати даних завдяки завчасному резервуванню, а всі сервіси продовжили функціонувати з резервних майданчиків.
Крім того, після серії атак на критичні об'єкти президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні посилять захист дата-центрів та інфраструктури зв’язку.
Ухвалені рішення покликані гарантувати безперервну роботу критичної цифрової інфраструктури в умовах постійних обстрілів.