Росіяни ударили по дата-центру Cosmonova: яка ситуація з даними клієнтів

Дата-центр компанії Cosmonova зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки. Попри ураження приміщення, ніхто з працівників не постраждав, а всі дані клієнтів вдалося зберегти завдяки географічному резервуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Cosmonova у Facebook .

У компанії зазначили, що під час обстрілу було пошкоджено будівлю дата-центру, проте серед співробітників потерпілих немає.

Завдяки географічному резервуванню інфраструктури всі клієнтські дані залишаються в безпеці.

Сервіси продовжують функціонувати на резервних майданчиках, однак у компанії попереджають про можливі тимчасові перебої в роботі.

Наразі інженери та технічні фахівці дата-центру детально оцінюють масштаб завданих пошкоджень.