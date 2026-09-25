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Росіяни ударили по дата-центру Cosmonova: яка ситуація з даними клієнтів

22:02 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни ударили по дата-центру Cosmonova: яка ситуація з даними клієнтів Ілюстративне фото: Cosmonova зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки (Колаж РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Дата-центр компанії Cosmonova зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки. Попри ураження приміщення, ніхто з працівників не постраждав, а всі дані клієнтів вдалося зберегти завдяки географічному резервуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Cosmonova у Facebook.

У компанії зазначили, що під час обстрілу було пошкоджено будівлю дата-центру, проте серед співробітників потерпілих немає.

Завдяки географічному резервуванню інфраструктури всі клієнтські дані залишаються в безпеці.

Сервіси продовжують функціонувати на резервних майданчиках, однак у компанії попереджають про можливі тимчасові перебої в роботі.

Наразі інженери та технічні фахівці дата-центру детально оцінюють масштаб завданих пошкоджень.

Нагадаємо, раніше ворожий удар пошкодив дата-центр компанії "Датагруп".

Водночас інфраструктуру вдалося вберегти від втрати даних завдяки завчасному резервуванню, а всі сервіси продовжили функціонувати з резервних майданчиків.

Крім того, після серії атак на критичні об'єкти президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні посилять захист дата-центрів та інфраструктури зв’язку.

Ухвалені рішення покликані гарантувати безперервну роботу критичної цифрової інфраструктури в умовах постійних обстрілів.

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