Без пошти й посередників: як у 2026 році зміниться доставка підручників до шкіл

У 2026 році всі нові підручники для 9 класів доставлятимуться безпосередньо від видавництв до закладів освіти, без проміжних ланок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки Надії Кузьмичової під час брифінгу МОН.

За її словами, у 2025 році Міністерство освіти і науки апробувало новий алгоритм доставки підручників у близько 9 тисячах шкіл. У межах пілотного проєкту книги надходили напряму від видавництв до шкіл.

Результати тестування виявилися позитивними - 90% закладів освіти, які брали участь у пілоті, залишилися задоволеними новим механізмом і підтримали його масштабування з 2026 року.

Що зміниться з 2026 року

Новий механізм доставки передбачає, що у кожній школі буде визначена відповідальна особа за отримання підручників. Саме вона має коректно вказувати адресу доставки.

У МОН пояснили, що це дозволить уникнути ситуацій, які виникали раніше, коли замість адреси школи зазначали відділення поштових операторів, а бібліотекарям доводилося самостійно організовувати довезення книг.

Таким чином, із 2026 року доставка підручників для 9 класів має стати швидшою, простішою та менш навантаженою для шкіл.