"Без затримок і баз": уряд кардинально змінив доставку підручників до шкіл
Уряд вирішив пришвидшити доставку підручників до шкіл. Тепер це робитимуть самі видавництва - напряму, без посередників.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.
Кабмін 11 червня ухвалив нові правила, які змінюють логістику навчальних матеріалів. Із 2025 року підручники та посібники (крім електронних і тих, що для дітей з ООП) доставлятимуть безпосередньо зі складів видавництв до закладів освіти.
Що змінюється
Раніше доставка відбувалася через обласні книжкові бази - цей етап часто спричиняв затримки. Тепер його виключено, а видавництва самі відповідатимуть за довезення до шкіл.
Щоб контролювати процес, у системі АІКОМ з’явиться функція електронної накладної. Завдяки їй можна буде простежити факт доставлення книжок у кожен навчальний заклад. Цю технічну новацію реалізували за підтримки Світового банку.
Усі підручники мають бути доставлені до шкіл не пізніше ніж через місяць після друку. Доставка оплачуватиметься з держбюджету.
Відповідальні особи в школах пройдуть навчання щодо користування новим функціоналом. Дату й формат навчання повідомлять пізніше.
Для дітей з особливими освітніми потребами залишиться стара схема - через обласні бази.
Що ще змінив уряд
Також затверджено формулу для обрахунку вартості інтерактивного е-додатка до підручника. У неї включено:
- розроблення ПЗ;
- гонорари авторам;
- технічну підтримку;
- рентабельність;
- інші супутні витрати.
Ці зміни внесено до відповідного Порядку використання бюджетних коштів у сфері освіти.
Нагадаємо, уряд не планує повертати всі школи й університети до офлайн-навчання з вересня 2025 року - там, де небезпечно, учні й студенти продовжать навчання онлайн. Формат залежатиме від ситуації в регіоні: у безпечних - очно чи змішано, в прифронтових - дистанційно.
Також РБК-Україна розповідало, що з вересня 2025 року українські школи зможуть впроваджувати в освітній процес "Уроки енергоефективності". Учнів навчатимуть раціонально використовувати енергію. Для вчителів уже розробляють навчальні матеріали й методичні поради. До програми можуть долучитися педагоги 4-11 класів.
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