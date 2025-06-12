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"Без затримок і баз": уряд кардинально змінив доставку підручників до шкіл

Четвер 12 червня 2025 11:31
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"Без затримок і баз": уряд кардинально змінив доставку підручників до шкіл Фото: В Україні змінюють правила доставки підручників до шкіл (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Уряд вирішив пришвидшити доставку підручників до шкіл. Тепер це робитимуть самі видавництва - напряму, без посередників.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.

Кабмін 11 червня ухвалив нові правила, які змінюють логістику навчальних матеріалів. Із 2025 року підручники та посібники (крім електронних і тих, що для дітей з ООП) доставлятимуть безпосередньо зі складів видавництв до закладів освіти.

Що змінюється

Раніше доставка відбувалася через обласні книжкові бази - цей етап часто спричиняв затримки. Тепер його виключено, а видавництва самі відповідатимуть за довезення до шкіл.

Щоб контролювати процес, у системі АІКОМ з’явиться функція електронної накладної. Завдяки їй можна буде простежити факт доставлення книжок у кожен навчальний заклад. Цю технічну новацію реалізували за підтримки Світового банку.

Усі підручники мають бути доставлені до шкіл не пізніше ніж через місяць після друку. Доставка оплачуватиметься з держбюджету.

Відповідальні особи в школах пройдуть навчання щодо користування новим функціоналом. Дату й формат навчання повідомлять пізніше.

Для дітей з особливими освітніми потребами залишиться стара схема - через обласні бази.

Що ще змінив уряд

Також затверджено формулу для обрахунку вартості інтерактивного е-додатка до підручника. У неї включено:

  • розроблення ПЗ;
  • гонорари авторам;
  • технічну підтримку;
  • рентабельність;
  • інші супутні витрати.

Ці зміни внесено до відповідного Порядку використання бюджетних коштів у сфері освіти.

Нагадаємо, уряд не планує повертати всі школи й університети до офлайн-навчання з вересня 2025 року - там, де небезпечно, учні й студенти продовжать навчання онлайн. Формат залежатиме від ситуації в регіоні: у безпечних - очно чи змішано, в прифронтових - дистанційно.

Також РБК-Україна розповідало, що з вересня 2025 року українські школи зможуть впроваджувати в освітній процес "Уроки енергоефективності". Учнів навчатимуть раціонально використовувати енергію. Для вчителів уже розробляють навчальні матеріали й методичні поради. До програми можуть долучитися педагоги 4-11 класів.

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