Без почты и посредников: как в 2026 году изменится доставка учебников в школы

Среда 24 декабря 2025 14:28
Без почты и посредников: как в 2026 году изменится доставка учебников в школы Фото: Школы будут получать учебники напрямую от издательств (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2026 году все новые учебники для 9 классов будут доставляться непосредственно от издательств в учебные заведения, без промежуточных звеньев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой во время брифинга МОН.

По ее словам, в 2025 году Министерство образования и науки апробировало новый алгоритм доставки учебников в около 9 тысячах школ. В рамках пилотного проекта книги поступали напрямую от издательств в школы.

Результаты тестирования оказались положительными - 90% учебных заведений, участвовавших в пилоте, остались довольны новым механизмом и поддержали его масштабирование с 2026 года.

Что изменится с 2026 года

Новый механизм доставки предусматривает, что в каждой школе будет определено ответственное лицо за получение учебников. Именно оно должно корректно указывать адрес доставки.

В МОН объяснили, что это позволит избежать ситуаций, которые возникали раньше, когда вместо адреса школы отмечали отделения почтовых операторов, а библиотекарям приходилось самостоятельно организовывать доставку книг.

Таким образом, с 2026 года доставка учебников для 9 классов должна стать быстрее, проще и менее нагруженной для школ.

Напомним, правительство приняло новые правила доставки учебников в украинские школы в июне 2025 года. Это решение должно помочь избежать задержек и ускорить получение книг школами. Также вводят электронный контроль доставки и новые подходы к финансированию е-приложений.

РБК-Украина также рассказывало, что в 2025 году МОН упростило для украинских детей за рубежом обучение в украинской системе образования: результаты иностранных школ признают без дополнительных экзаменов, украинские предметы можно изучать дистанционно или в субботних школах, а более 55 образовательных центров за рубежом уже официально верифицированы.

Школа Образование в Украине
