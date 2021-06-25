Пошли на сделку со следствием. Беларусь подтвердила домашний арест Протасевича и Сапеги

Следственный комитет Белоруссии заявил, что оппозиционер Роман Протасевич и его девушка София Сапега пошли на сделку со следствием. Их согласие сотрудничать со следствием стало условием для перевода под домашний арест.
Белорусские силовики заявляют, что расследование уголовных дел в отношении Протасевича и Сапеги продолжается, а они дают "последовательные признательные показания".
"В соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием... Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", - сказали в Следкоме Беларуси.
Напомним, информацию о домашнем аресте Сапеги уже подтвердили в посольстве России в Беларуси.
Как известно, Протасевич и Сапега были задержаны после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, за что Европейский союз наложил секторальные санкции на Беларусь.