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Пошли на сделку со следствием. Беларусь подтвердила домашний арест Протасевича и Сапеги

Автор: Дмитрий Левицкий

Следственный комитет Белоруссии заявил, что оппозиционер Роман Протасевич и его девушка София Сапега пошли на сделку со следствием. Их согласие сотрудничать со следствием стало условием для перевода под домашний арест.

Об этом говорится в заявлении Следкома Беларуси в Telegram-канале.

Белорусские силовики заявляют, что расследование уголовных дел в отношении Протасевича и Сапеги продолжается, а они дают "последовательные признательные показания".

"В соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием... Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", - сказали в Следкоме Беларуси.

Напомним, информацию о домашнем аресте Сапеги уже подтвердили в посольстве России в Беларуси.

Как известно, Протасевич и Сапега были задержаны после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, за что Европейский союз наложил секторальные санкции на Беларусь.

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МинскБеларусьРоман Протасевичдомашний арест