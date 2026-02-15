Пошкоджено залізницю, частина міста без води: все про удар РФ по Одесі та області (фото)

У ніч на 15 лютого війська РФ масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкти залізничної та цивільної інфраструктури, виникли масштабні пожежі та перебої з водопостачанням у частині міста.
РБК-Україна розповідає, що відомо про черговий удар РФ по півдню України.
Головне:
За даними уряду та ОВА, внаслідок атаки пошкоджено будівлі на території залізничного депо та адміністративні об’єкти станції. Під час повторного удару загорілася цистерна з паливом, що спричинило розлив і займання нафтопродуктів.
Пожежі оперативно ліквідували рятувальники, до робіт було залучено понад 100 співробітників ДСНС. Працівники залізниці під час атаки перебували в укриттях, тому постраждалих немає.
Через аварійне знеструмлення об’єктів водопровідної системи без води залишилася значна частина Одеси - зокрема Київський, Приморський, Хаджибейський райони та частина Пересипського району.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання, після чого подачу води планують стабілізувати протягом дня.
В одному з районів міста вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти.
При підготовці матеріалу використано дані ОВА, водоканалу, ДСНС, уряду.
У ніч на 14 лютого російські війська знову атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок обстрілу було зруйновано одноповерховий житловий будинок, а в навколишніх будівлях вибито вікна.
Раніше повідомлялося, що ввечері 12 лютого під час дронової атаки в місті було пошкоджено багатоповерхівку - постраждала квартира на верхніх поверхах. Також під удар потрапив об’єкт рекреаційної інфраструктури, де після влучання зайнялися господарські будівлі.
Крім того, в ніч на 9 лютого російські війська також атакували Одесу та область, унаслідок чого в обласному центрі було пошкоджено житлові будинки, газопровід і загорілися автомобілі.