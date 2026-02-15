RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Повреждена железная дорога, часть города без воды: все об ударе РФ по Одессе и области (фото)

Фото: последствия обстрела РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 15 февраля войска РФ массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждены объекты железнодорожной и гражданской инфраструктуры, возникли масштабные пожары и перебои с водоснабжением в части города.

РБК-Украина рассказывает, что известно об очередном ударе РФ по югу Украины.

Главное:

  • Российские дроны ударили по гражданской железнодорожной инфраструктуре Одесской области.
  • На территории депо загорелась цистерна с топливом, возник масштабный пожар.
  • В части Одессы временно исчезло водоснабжение из-за аварийного обесточивания.

Удар по железнодорожной инфраструктуре

По данным правительства и ОГА, в результате атаки повреждены здания на территории железнодорожного депо и административные объекты станции. Во время повторного удара загорелась цистерна с топливом, что привело к разливу и возгоранию нефтепродуктов.

Пожары оперативно ликвидировали спасатели, к работам было привлечено более 100 сотрудников ГСЧС. Работники железной дороги во время атаки находились в укрытиях, поэтому пострадавших нет.

Фото: последствия обстрела РФ (t.me/OleksiiKuleba)

Повреждения и перебои с водоснабжением

Из-за аварийного обесточивания объектов водопроводной системы без воды осталась значительная часть Одессы - в частности Киевский, Приморский, Хаджибейский районы и часть Пересыпского района.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, после чего подачу воды планируют стабилизировать в течение дня.

В одном из районов города взрывной волной повреждены стекла в жилых домах и учебных заведениях.

 

При подготовке материала использованы данные ОГА, водоканала, ГСЧС, правительства.

Обстрелы Одессы и области

В ночь на 14 февраля российские войска снова атаковали Одессу беспилотниками. В результате обстрела был разрушен одноэтажный жилой дом, а в окружающих зданиях выбиты окна.

Ранее сообщалось, что вечером 12 февраля во время дроновой атаки в городе была повреждена многоэтажка - пострадала квартира на верхних этажах. Также под удар попал объект рекреационной инфраструктуры, где после попадания загорелись хозяйственные постройки.

Кроме того, в ночь на 9 февраля российские войска также атаковали Одессу и область, в результате чего в областном центре были повреждены жилые дома, газопровод и загорелись автомобили.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяОдессаВойна в УкраинеБлэкаут