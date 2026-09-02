Пошкоджено висотку, зруйновано офіси та навчальні заклади: фото Одеси після нічної атаки РФ

Зауважимо, що цієї ночі Одеса була під ударом дронів, баражуючих боєприпасів "Бандероль" та КАБів. Окрім того, не виключено, що ворог міг вдарити ще й балістикою. За словами Лисака, через ворожу атаку постраждала інфраструктура.

"Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна, пошкоджені автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазнали руйнувань офісні будівлі та два навчальні заклади.

Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них - одна дитина. Водночас двох людей госпіталізували.

Сергій Лисак додав, що фахівці продовжують оцінювати наслідки атаки у кількох районах міста. Також ведуться роботи щодо відновлення світла.

"На місцях працюють оперативні та комунальні служби. Енергетики намагаються якомога швидше відновити електропостачання. Для мешканців розгорнуті оперативні штаби, де можна отримати необхідну допомогу", - резюмував він.

Оновлено о 08:15

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що цієї ночі ціллю росіян стала цивільна та енергетична інфраструктура. Він підтвердив наслідки та уточнив, що дитині яка постраждала - 5 років.

"За однією з адрес пошкоджено квартири з 17 по 23 поверхи 24-поверхового житлового будинку та автомобілі мешканців... За іншими адресами внаслідок вибухів пошкоджено фасади та скління двох ліцеїв, п’ятиповерхового бізнес-центру і складських приміщень", - сказано у дописі.

Також з інформацією про наслідки в Одеській області вийшли і в ДСНС. Окрім вищевказаного там додали, що руйнувань зазнали приватне підприємство, дачний будинок, транспорт та повністю зруйновано автозаправну станцію. Пожежі, які виникли, вже ліквідовані.