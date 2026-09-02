Повреждена высотка, разрушены офисы и учебные заведения: фото Одессы после ночной атаки РФ

Отметим, что в эту ночь Одесса была под ударом дронов, баражирующих боеприпасов "Бандероль" и КАБов. Кроме того, не исключено, что враг мог ударить еще баллистику. По словам Лисака, из-за вражеской атаки пострадала инфраструктура.

"Поврежден 24-этажный жилой дом. На нескольких этажах разрушены квартиры. В близлежащих домах выбиты окна, повреждены автомобили", - говорится в сообщении.

Кроме того, разрушены офисные здания и два учебных заведения.

Пока известно о 8 пострадавших, среди них - один ребенок. В то же время, двух человек госпитализировали.

Сергей Лысак добавил, что специалисты продолжают оценивать последствия атаки в нескольких районах города. Также ведутся работы по восстановлению света.

"На местах работают оперативные и коммунальные службы. Энергетики пытаются как можно скорее возобновить электроснабжение. Для жителей развернуты оперативные штабы, где можно получить необходимую помощь", – резюмировал он.

Обновлено в 08:15

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что этой ночью целью россиян стала гражданская и энергетическая инфраструктура. Он подтвердил последствия и уточнил, что пострадавшему ребенку - 5 лет.

"По одному из адресов повреждены квартиры с 17 по 23 этажи 24-этажного жилого дома и автомобили жильцов... По другим адресам в результате взрывов повреждены фасады и остекление двух лицеев, пятиэтажного бизнес-центра и складских помещений", - говорится в сообщении.

Также с информацией о последствиях в Одесской области выступили и в ГСЧС. Помимо вышеуказанного там добавили, что разрушениям подверглись частное предприятие, дачный дом, транспорт, а также полностью разрушена автозаправочная станция. Возникшие пожары уже ликвидированы.