Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Пошкоджено судно у порту та знищені автобуси: РФ масовано вдарила по Одещині

08:29 14.04.2026 Вт
2 хв
В Ізмаїльському порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами
aimg Ірина Глухова
Фото: пожежа на місці атаки РФ в Одеській області, 14 квітня (t.me/odeskaODA)

У ніч на 14 квітня російські окупанти влаштували масовану атаку "Шахедами" на південь Одеської області. Під ударом опинилася портова інфраструктура та цивільні об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

Читайте також: Росія збільшила інтенсивність атак на два українські порти, - Кулеба

За його словами, на території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал та баржу. Також зазнало ушкоджень портове обладнання.

Внаслідок влучань зруйновано будівлю СТО з подальшою пожежею. Знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.

Крім того, під удар потрапили шість приватних будинків - у них пошкоджено покрівлі. Також зафіксовано пошкодження автомобіля швидкої допомоги.

Кіпер додав, що обійшлося без загиблих і постраждалих. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Також в ОВА показали наслідки ворожої атаки на південь області.

Фото: російські окупанти завдали масованого удару по півдню Одеської області (t.me/odeskaODA)

Атаки на порти Одеської області

Варто додати, що російські окупанти систематично атакують порти Одещини дронами та ракетами.

Так, в ніч на 8 квітня російські "Шахеди" також масовано накрили південь Одеської області. Тоді внаслідок атаки було пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру.

Перед тим внаслідок удару російськими дронами було пошкоджено один із портів регіону - постраждали два цивільні судна під прапорами Палау та Барбадосу, а також зазнала руйнувань портова інфраструктура. Через обстріл виникли пожежі.

Ще раніше війська РФ завдали ударів по двох портах Одещини, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення.

