Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Повреждено судно в порту и уничтожены автобусы: РФ массированно ударила по Одесской области

08:29 14.04.2026 Вт
2 мин
В Измаильском порту повреждено гражданское судно под флагом Панамы
aimg Ирина Глухова
Фото: пожар на месте атаки РФ в Одесской области, 14 апреля (t.me/odeskaODA)

В ночь на 14 апреля российские оккупанты устроили массированную атаку "Шахедами" на юг Одесской области. Под ударом оказалась портовая инфраструктура и гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.

Читайте также: Россия увеличила интенсивность атак на два украинских порта, - Кулеба

По его словам, на территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал и баржа. Также получило повреждения портовое оборудование.

В результате попаданий разрушено здание СТО с последующим пожаром. Уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.

Кроме того, под удар попали шесть частных домов - у них повреждены кровли. Также зафиксировано повреждение автомобиля скорой помощи.

Кипер добавил, что обошлось без погибших и пострадавших. На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Также в ОГА показали последствия вражеской атаки на юг области.

Фото: российские оккупанты нанесли массированный удар по югу Одесской области (t.me/odeskaODA)

Атаки на порты Одесской области

Стоит добавить, что российские оккупанты систематически атакуют порты Одесской области дронами и ракетами.

Так, в ночь на 8 апреля российские "Шахеды" также массированно накрыли юг Одесской области. Тогда в результате атаки была повреждена гражданская и портовая инфраструктура.

Перед тем в результате удара российскими дронами был поврежден один из портов региона - пострадали два гражданских судна под флагами Палау и Барбадоса, а также подверглась разрушениям портовая инфраструктура. Из-за обстрела возникли пожары.

Еще раньше войска РФ нанесли удары по двум портам Одесской области, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

