Повреждено судно в порту и уничтожены автобусы: РФ массированно ударила по Одесской области

По его словам, на территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал и баржа. Также получило повреждения портовое оборудование.

В результате попаданий разрушено здание СТО с последующим пожаром. Уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.

Кроме того, под удар попали шесть частных домов - у них повреждены кровли. Также зафиксировано повреждение автомобиля скорой помощи.

Кипер добавил, что обошлось без погибших и пострадавших. На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Также в ОГА показали последствия вражеской атаки на юг области.

