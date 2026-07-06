Пошкоджено будинок, заблоковані люди: всі наслідки атаки на Київ

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У Подільському районі Києва частково зруйновано житловий будинок

На 7-9 поверхах заблоковані люди

Інформацію про постраждалих уточнюють, у місті працюють сили ППО

Що відомо станом на 2:20

У Подільському районі сталося часткове руйнування житлового будинку - на рівні 7-9 поверхів заблоковані люди. За іншою адресою в цьому ж районі уламки впали на територію гаражного кооперативу.

У Голосіївському районі зафіксували загоряння на території нежитлової забудови та в складському приміщенні, а також падіння уламків на відкритій території.

Інформацію про постраждалих наразі уточнюють. Усі екстрені служби вже прямують на місця подій.

Оновлено 2:29

Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі уламки впали на ще один житловий будинок, у Дарницькому районі сталося влучання уламків у нежитлову забудову.

Оновлено 2:42

Відомо, що у Подільському районі ще за однією адресою сталося руйнування та загоряння нежитлової будівлі, також там палають автівки.