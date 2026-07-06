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Поврежден дом, заблокированы люди: все последствия атаки на Киев

02:24 06.07.2026 Пн
2 мин
Экстренные службы уже направляются на несколько локаций одновременно
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели ГСЧС уже направляются на места попаданий (facebook.com/DSNSKyiv)

В Киеве в результате ночной атаки 6 июля зафиксировали разрушение, воспламенение и падение обломков сразу в двух районах города. В жилом доме заблокированы люди.

РБК-Украина сообщает все последствия российской атаки на город.

Главное

  • В Подольском районе Киева частично разрушен жилой дом
  • На 7-9 этажах заблокированы люди
  • Информацию о пострадавших уточняют, в городе работают силы ПВО

Что известно по состоянию на 2:20

В Подольском районе произошло частичное разрушение жилого дома - на уровне 7-9 этажей заблокированы люди. По другому адресу в этом же районе обломки рухнули на территорию гаражного кооператива.

В Голосеевском районе зафиксировали возгорание на территории нежилой застройки и в складском помещении, а также падение обломков на открытой территории.

Информацию о пострадавших в настоящее время уточняют. Все экстренные службы уже направляются на места происшествия.

Обновлено 2:29

Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе обломки упали на еще один жилой дом, в Дарницком районе произошло попадание обломков в нежилую застройку.

Обновлено 2:42

Известно, что в Подольском районе еще по одному адресу произошло разрушение и возгорание нежилого здания, также там горят автомобили.

Напомним, ночью 6 июля Воздушные силы предупредили о баллистических ракетах, следовавших курсом на Киев - вскоре в городе раздались взрывы.

Также в эту ночь Россия осуществила пуски крылатых ракет "Калибр" и ракет по стратегической авиации.

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