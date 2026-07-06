Поврежден дом, заблокированы люди: все последствия атаки на Киев

В Киеве в результате ночной атаки 6 июля зафиксировали разрушение, воспламенение и падение обломков сразу в двух районах города. В жилом доме заблокированы люди.
РБК-Украина сообщает все последствия российской атаки на город.
Главное
В Подольском районе произошло частичное разрушение жилого дома - на уровне 7-9 этажей заблокированы люди. По другому адресу в этом же районе обломки рухнули на территорию гаражного кооператива.
В Голосеевском районе зафиксировали возгорание на территории нежилой застройки и в складском помещении, а также падение обломков на открытой территории.
Информацию о пострадавших в настоящее время уточняют. Все экстренные службы уже направляются на места происшествия.
Обновлено 2:29
Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе обломки упали на еще один жилой дом, в Дарницком районе произошло попадание обломков в нежилую застройку.
Обновлено 2:42
Известно, что в Подольском районе еще по одному адресу произошло разрушение и возгорание нежилого здания, также там горят автомобили.
Напомним, ночью 6 июля Воздушные силы предупредили о баллистических ракетах, следовавших курсом на Киев - вскоре в городе раздались взрывы.
Также в эту ночь Россия осуществила пуски крылатых ракет "Калибр" и ракет по стратегической авиации.