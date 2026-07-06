Поврежден дом, заблокированы люди: все последствия атаки на Киев

Главное

В Подольском районе Киева частично разрушен жилой дом

На 7-9 этажах заблокированы люди

Информацию о пострадавших уточняют, в городе работают силы ПВО

Что известно по состоянию на 2:20

В Подольском районе произошло частичное разрушение жилого дома - на уровне 7-9 этажей заблокированы люди. По другому адресу в этом же районе обломки рухнули на территорию гаражного кооператива.

В Голосеевском районе зафиксировали возгорание на территории нежилой застройки и в складском помещении, а также падение обломков на открытой территории.

Информацию о пострадавших в настоящее время уточняют. Все экстренные службы уже направляются на места происшествия.

Обновлено 2:29

Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе обломки упали на еще один жилой дом, в Дарницком районе произошло попадание обломков в нежилую застройку.

Обновлено 2:42

Известно, что в Подольском районе еще по одному адресу произошло разрушение и возгорание нежилого здания, также там горят автомобили.