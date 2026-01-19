ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Повреждения - значительные. РФ ракетами ударила по критической инфраструктуре Харькова

Понедельник 19 января 2026 11:18
UA EN RU
Повреждения - значительные. РФ ракетами ударила по критической инфраструктуре Харькова Фото: РФ ракетами ударила по критической инфраструктуре Харькова (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Войска сегодня днем, 19 января, ударили несколькими ракетами по критической инфраструктуре Харькова, нанеся ей значительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения", - отметил мэр Харькова.

Терехов также сообщил, что в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского дрона. К счастью, без пострадавших.

Россияне атакуют Харьков и область

Российские войска систематически наносят удары по Харькову, используя для атак беспилотники, ракеты, авиационные бомбы и другие виды вооружения.

В частности, в субботу вечером, 17 января, оккупационные силы РФ снова обстреляли город. По предварительным данным, зафиксировано по меньшей мере два места попаданий.

Кроме того, в тот же день в промежуток между 14:10 и 14:30 противник атаковал Харьков из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Городской голова Игорь Терехов сообщал, что удар пришелся по объекту критической инфраструктуры - системе, которая обеспечивает город электро- и теплоснабжением. По его словам, объект получил существенные повреждения.

Также недавно в результате атаки российского дрона в Слободском районе Харькова ранения получила несовершеннолетняя девушка.

Кроме этого, 13 января ударный беспилотник противника попал в детский санаторий в Шевченковском районе города, в результате чего возник пожар.

В тот же день российские войска обстреляли пригород Харькова: погибли два человека, еще несколько человек получили ранения. Также были обнародованы кадры разрушенного российским обстрелом терминала "Новой почты" вблизи города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Вторжение России в Украину Обстрел Харькова
Новости
Минуснули свыше тысячи человек: Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях армии РФ на 19 января
Минуснули свыше тысячи человек: Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях армии РФ на 19 января
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа