Главная » Новости » В мире

Повреждение кабеля в Балтийском море: Латвия проверяет возможную диверсию

Латвия, Воскресенье 04 января 2026 21:46
UA EN RU
Повреждение кабеля в Балтийском море: Латвия проверяет возможную диверсию Фото: премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В территориальных водах Латвии вблизи Лиепаи зафиксировали повреждение подводного оптоволоконного кабеля частной компании. Инцидент расследуется как возможное умышленное вмешательство, полиция проверяет судно, которое находится в порту.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в соцсети Х.

"В Балтийском море недалеко от портового города Лиепая был поврежден подводный волоконно-оптический кабель, принадлежащий частной компании", - сообщила Эвика Силиня.

По ее словам, инцидент не повлиял на работу связи в стране, однако государство привлекло все соответствующие службы.

"Я нахожусь на постоянной связи с Центром кризисного управления и ответственными структурами, обстоятельства инцидента выясняются", - заявила Силиня.

Кабель был поврежден в территориальных водах Латвии вблизи Лиепаи. Государственная полиция рассматривает версию возможного умышленного повреждения сети связи и подозревает судно, которое двигалось по Балтийскому морю в районе инцидента.

Правоохранители поднялись на борт подозреваемого судна в воскресенье, после чего оно было доставлено в порт Лиепаи. Полиция уже пообщалась с экипажем.

"Ни судно, ни члены его экипажа пока не арестованы", - сообщили в латвийской полиции.

Причины повреждения кабеля пока официально не установлены.

Повреждение кабелей в Балтийском море

Как сообщил директор Латвийского центра кризисного управления Арвис Зиле, первую информацию о возможном обрыве кабеля Латвия получила от литовской стороны еще в субботу. Факт повреждения был подтвержден на следующий день.

По предварительным данным, кабель могли повредить еще в пятницу, однако телекоммуникационная инфраструктура страны не испытала перебоев.

Расследование продолжается на фоне повышенного внимания к безопасности критической инфраструктуры в Балтийском регионе, где подобные инциденты в последнее время приобрели систематический характер.

Напомним, что в Эстонии повредили пять подводных кабелей. Причины повреждений расследуют, а телеком-компании уже планируют ремонтные работы, во время которых будут установлены точные причины всех неисправностей.

Также в Финском заливе зафиксировано повреждение подводного кабеля, который соединяет Финляндию и Эстонию. Неисправность обнаружили утром 31 декабря.

Это уже не первый подобный случай: аналогичная ситуация произошла год назад. Так, 25 декабря 2024 года в Финляндии сообщили о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего обе страны.

Позже выяснилось, что также были повреждены два кабеля связи компании Elisa и один кабель CITIC Telecom. По данным СМИ, недалеко от места повреждения находились два судна, одно из которых впоследствии было задержано.

