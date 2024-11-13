Пошкодження дамби Курахівського водосховища: в ОВА розповіли, чи є загроза підтоплення

Пошкодження дамби Курахівського водосховища

Нагадаємо, 11 листопада російські окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища. Через це піднялася вода у річці Вовча.

Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун розповідав, що поки що затоплення житлових будинків немає.

Вчора в Донецькій ОВА повідомляли, що внаслідок пошкодження дамби Курахівського водосховища вилилося 15 млн кубометрів води.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища з кількох причин. Одна з них - спроба ворога використати ландшафт на свою користь.

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