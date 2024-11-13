Повреждение дамбы Кураховского водохранилища: в ОВА рассказали, есть ли угроза подтопления

В результате повреждения россиянами дамбы Кураховского водохранилища вылилось уже 20 млн кубометров воды. Однако подтоплений населенных пунктов нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона.
"Позавчера оккупант подорвал дамбу Кураховского водохранилища, в котором было 55 млн кубометров воды. 20 млн кубометров вытекли за пределы Кураховского водохранилища", - уточнил Филашкин.
В то же время, по его словам, подтоплений населенных пунктов на реке Волча нет.
"Угрозы для населения, которое осталось в тех маленьких поселках, тоже нет. Детей мы всех вывезли своевременно", - добавил глава ОВА.
Напомним, 11 ноября российские оккупанты повредили дамбу Кураховского водохранилища. Из-за этого поднялась вода в реке Волча.
Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун рассказывал, что пока затопления жилых домов нет.
Вчера в Донецкой ОВА сообщали, что в результате повреждения дамбы Кураховского водохранилища вылилось 15 млн кубометров воды.
Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что россияне повредили дамбу Кураховского водохранилища по нескольким причинам. Одна из них - попытка врага использовать ландшафт в свою пользу.
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