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Пошкоджений Кримський міст вплине на війну та "зачепить" Путіна, - британська розвідка

Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Пошкоджений Кримський міст вплине на хід війни в України. Сам інцидент на мосту "зачепить" російського диктатора Володимира Путіна, який особисто спонсорував його будівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Міноборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки, внаслідок вибуху на Кримському мості були зруйновані дві з чотирьох дорожніх смуг. Ймовірно, окупанти відновлять проїзд, але пропускну спроможність значно знизиться.

Розвідка підкреслює, що саме Кримський міст відігравав ключову роль у перекиданні техніки на південний фронт.

"Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідома, але будь-яке серйозне порушення його пропускної спроможності, швидше за все, вплине на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що Кримський міст також мав особливе значення для Путіна, оскільки він фінансував та відкривав його, а підрядником будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг.

Щобільше, вибух на мосту стався за кілька годин після 70-річчя російського диктатора.

Британська розвідка нагадала, що останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач Росгвардії Віктор Золотов публічно запевняв про безпеку мосту.

Нагадаємо, вчора на Кримському мосту пролунав потужний вибух та виникла масштабна пожежа. Внаслідок цього було пошкоджена автомобільна частина мосту, тому рух ним перекрили.

Більше детальніше про вибух на Кримському мосту та як це може вплинути на війну можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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