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Поврежденный Крымский мост повлияет на войну и "заденет" Путина, - британская разведка

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Поврежденный Крымский мост повлияет на ход войны в Украине. Сам инцидент на мосту "заденет" российского диктатора Владимира Путина, который лично спонсировал его строительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, в результате взрыва на Крымском мосту были разрушены две из четырех дорожных полос. Вероятно, оккупанты возобновят проезд, но пропускная способность значительно снизится.

Разведка подчеркивает, что именно Крымский мост играл ключевую роль в перекидывании техники на южный фронт.

"Степень повреждения железнодорожного переезда неизвестна, но какое-либо серьезное нарушение его пропускной способности, скорее всего, повлияет на и без того напряженную способность России поддерживать свои силы на юге Украины", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что Крымский мост также имел особое значение для Путина, поскольку он финансировал и открывал его, а подрядчиком строительства был его друг детства Аркадий Ротенберг.

Более того, взрыва на мосту произошел через несколько часов после 70-летия российского диктатора.

Британская разведка напомнила, что в последние месяцы бывший охранник Путина, а ныне командующий Росгвардией Виктор Золотов публично уверял в безопасности моста.

Напомним, вчера на Крымском мосту раздался мощный взрыв и произошел масштабный пожар. В результате была повреждена автомобильная часть моста, поэтому движение им перекрыли.

Более подробно о взрыве на Крымском мосту и как это может повлиять на войну, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Крымский мостВладимир ПутинВойна в УкраинеВеликобритания