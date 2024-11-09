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Пошкоджений гіпермаркет, готель і не тільки. У Харкові уточнили наслідки нічного авіаудару

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові внаслідок російського авіаудару, завданого ворогом у ніч проти 9 листопада, були пошкоджені будівлі готелю, гіпермаркету, та інші цивільні об'єкти. Удар прийшовся по одній з міських трас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Вранці мер міста розповів деталі нічного російського авіаційного удару по Харкову. За його словами, "прилетіло в одну з найзавантаженіших міських трас".  

В результаті російського обстрілу були пошкоджені:

  • дорожнє покриття,
  • контактні лінії тролейбуса,
  • мережа вуличного освітлення.

Крім того, розповів мер Харкова, внаслідок ворожої атаки була зруйнована одна непрацююча автозаправна станція та "трохи пошкоджена інша".

"В прилеглому готелі вибито кілька вікон. Незначні пошкодження отримав розташований на перехресті будівельний гіпермаркет", - поінформував міський голова.

Додамо, що місцева влада не повідомляла щодо можливих постраждалих.

Чим окупанти атакували Харків 

Як поінформував керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram, для обстрілу міста російські терористи знову застосували керовану ракету "ГРОМ-Э1", що є гібридом ракети й авіабомби.

Саме влучання в проїжджу частину сталося о 02:52.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю АЗС, скління будівель, будівельний супермаркет, двохповерховий житловий будинок, контактні лінії тролейбуса та міське освітлення. На щастя, без постраждалих", - розповів чиновник. 

Нічний обстріл Харкова

Раніше повідомлялося, що цією ніччю у Харкові пролунав вибух через ворожий авіадуар. Місцева влада тоді попередила про можливі повторні пуски КАБів.

Пізніше стало відомо, що був "приліт" КАБу на перетині двох районів міста у дорожнє покриття, та була пошкоджена цивільної інфраструктури.

Російські удари "Громом-Е1" по Харкову

Нагадаємо, вперше російські окупанти атакували Харків гібридною ракетою "Грім-Е1" на початку вересня. За даними з відкритих джерел, вона створена на базі радянської ракети Х-38 і здатна максимально бити на 120 кілометрів.

Додамо, що навесні цією ракетою російські терористи частково зруйнували п'ятиповерхівку в Мирнограді Донецької області.

У ніч проти 20 жовтня росармія знову вдарила по Харкову гібридною ракетою-бомбою. Тоді внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки й автомобілі.

Детальніше про те, чим небезпечна російська ракето-бомба "Грім-Є1", - читайте в нашому окремому матеріалі.

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Обстріл Харкова