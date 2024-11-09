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Поврежден гипермаркет, отель и не только. В Харькове уточнили последствия ночного авиаудара

Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате российского авиаудара, нанесенного врагом в ночь на 9 ноября, были повреждены здания гостиницы, гипермаркета и другие гражданские объекты. Удар пришелся по одной из городских трасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

Утром мэр города рассказал о деталях ночного российского авиационного удара по Харькову. По его словам, "прилетело в одну из самых загруженных городских трасс".

В результате российских обстрелов были повреждены:

  • дорожное покрытие,
  • контактные линии троллейбуса,
  • сеть уличного освещения.

Кроме того, рассказал мэр Харькова, в результате вражеской атаки была разрушена одна неработающая автозаправочная станция и "немного повреждена другая".

"В близлежащем отеле выбито несколько окон. Незначительные повреждения получил расположенный на перекрестке строительный гипермаркет", - проинформировал городской голова.

Добавим, что местные власти не сообщали о возможных пострадавших.

Чем оккупанты атаковали Харьков

Как проинформировал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, для обстрела города российские террористы применили управляемую ракету "ГРОМ-Э1", являющуюся гибридом ракеты и авиабомбы.

Само попадание в проезжую часть произошло в 02:52.

"В результате обстрела повреждено здание АЗС, остекление зданий, строительный супермаркет, двухэтажный жилой дом, контактные линии троллейбуса и городское освещение. К счастью, без пострадавших", - рассказал чиновник.

Новость дополняется...

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Обстрел Харькова