Росіяни вдарили по Харкову гібридною ракетою-бомбою: у прокуратурі розкрили подробиці
Близько півночі російські терористи атакували один з районів Харкова гібридною авіаційним боєприпасом "Грім-Е1". Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки й автомобілі.
Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За його словами, атака сталася о 23:50 ночі по Новобаварському району міста Харкова. Влучання припало на відкриту місцевість. Внаслідок вибуху несуттєво пошкоджені декілька приватних житлових будинків та автомобілів.
Попередньо встановлено, що для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас "Гром Е-1". Це гібрид плануючої авіаційної бомби та ракети. На щастя, травмованих людей на місці події немає.
"Відкрите кримінальне провадження за ч.1 статті 438 КК України "порушення законів та звичаїв війни", - зазначив Чубенко.
Застосування "Грім-Е1" у війні проти України
Нагадаємо, вперше російські загарбники атакували Харків гібридною ракетою "Грім-Е1" на початку вересня. Вона створена на базі радянської ракети Х-38 і здатна максимально бити на 120 кілометрів.
Згодом було встановлено, що місто атакували ракетою цього типу з населеного пункту Березове Бєлгородської області РФ.
Додамо, що навесні цією ракетою терористи частково зруйнували п'ятиповерхівку в Мирнограді Донецької області. Було знищено два під'їзди, загинули двоє людей і п'ятеро зазнали поранень.
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