Росіяни вдарили по Харкову гібридною ракетою-бомбою: у прокуратурі розкрили подробиці

Близько півночі російські терористи атакували один з районів Харкова гібридною авіаційним боєприпасом "Грім-Е1". Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки й автомобілі.

Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Відкрите кримінальне провадження за ч.1 статті 438 КК України "порушення законів та звичаїв війни", - зазначив Чубенко.

Попередньо встановлено, що для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас "Гром Е-1". Це гібрид плануючої авіаційної бомби та ракети. На щастя, травмованих людей на місці події немає.

За його словами, атака сталася о 23:50 ночі по Новобаварському району міста Харкова. Влучання припало на відкриту місцевість. Внаслідок вибуху несуттєво пошкоджені декілька приватних житлових будинків та автомобілів.

Застосування "Грім-Е1" у війні проти України

Нагадаємо, вперше російські загарбники атакували Харків гібридною ракетою "Грім-Е1" на початку вересня. Вона створена на базі радянської ракети Х-38 і здатна максимально бити на 120 кілометрів.

Згодом було встановлено, що місто атакували ракетою цього типу з населеного пункту Березове Бєлгородської області РФ.

Додамо, що навесні цією ракетою терористи частково зруйнували п'ятиповерхівку в Мирнограді Донецької області. Було знищено два під'їзди, загинули двоє людей і п'ятеро зазнали поранень.

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