Пошкоджені десятки будинків, авто та є постраждалі: підсумки удару РФ по Миколаєву

Внаслідок ракетного удару росіян по Миколаєву, пошкоджені та зруйновані житлові будинки, зазнали поранень семеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
За його словами, 2 серпня о 22:01 російські загарбники вдарили ракетами по Миколаєву.
Внаслідок обстрілу в місті зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі.
"Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового зв'язку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень", - повідомив Кім.
Він також додав, що через удар постраждали семеро людей, чотирьом з яких надано медичну допомогу на місці.
Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, а 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно.
У Миколаївському районі, за даними Кіма, в суботу, 2 серпня, а також у неділю, 3 серпня, ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.
Додамо, що вогнеборці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару по Миколаєву.
"Площа займання сягнула 1500 кв. м. Наразі триває розбір завалів", - йдеться у повідомленні головного управління ДСНС України в Миколаївській області.
Рятувальники оприлюднили кадри ліквідації пожежі.
Нагадаємо, ввечері 2 серпня над Чорним морем було зафіксовано бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм надзвукових крилатих ракет Х-22.
Близько 22:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети в напрямку Миколаєва.
Згодом у місті пролунав потужний вибух та спалахнула масштабна пожежа.
На фоні атаки у Херсоні та Миколаївській області зникла електроенергія.
Пізніше у ДСНС повідомили, що внаслідок ракетного удару в Миколаєві пошкоджені та зруйновані будинки, є поранені серед місцевих жителів.