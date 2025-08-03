Пошкоджені десятки будинків, авто та є постраждалі: підсумки удару РФ по Миколаєву

За його словами, 2 серпня о 22:01 російські загарбники вдарили ракетами по Миколаєву.

Внаслідок обстрілу в місті зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі.

"Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового зв'язку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень", - повідомив Кім.

Він також додав, що через удар постраждали семеро людей, чотирьом з яких надано медичну допомогу на місці.

Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, а 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно.

У Миколаївському районі, за даними Кіма, в суботу, 2 серпня, а також у неділю, 3 серпня, ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Ліквідація пожежі

Додамо, що вогнеборці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару по Миколаєву.

"Площа займання сягнула 1500 кв. м. Наразі триває розбір завалів", - йдеться у повідомленні головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

Рятувальники оприлюднили кадри ліквідації пожежі.