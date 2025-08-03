Повреждены десятки домов, авто и есть пострадавшие: итоги удара РФ по Николаеву

По его словам, 2 августа в 22:01 российские захватчики ударили ракетами по Николаеву.

В результате обстрела в городе разрушены три частных дома, возникли пожары.

"Еще 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов получили повреждения", - сообщил Ким.

Он также добавил, что из-за удара пострадали семь человек, четырем из которых оказана медицинская помощь на месте.

По состоянию на утро в больнице находятся 57-летний и 74-летний мужчины в состоянии средней тяжести, а 32-летнему мужчине оказана помощь амбулаторно.

В Николаевском районе, по данным Кима, в субботу, 2 августа, а также в воскресенье, 3 августа, враг трижды атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

Ликвидация пожара

Добавим, что пожарные ГСЧС ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате ракетного удара по Николаеву.

"Площадь возгорания достигла 1500 кв. м. Сейчас продолжается разбор завалов", - говорится в сообщении главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели обнародовали кадры ликвидации пожара.