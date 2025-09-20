Пошкоджені будинки й автомобілі: росіяни вдарили дронами і ракетами по Київщині

Нагадаємо, минулої ночі російські військові атакували Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

Потужні вибухи через атаку дронів пролунали у Миколаєві, Дніпрі та Павлограді.

Більш детально про масовану комбіновану атаку на Україну, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.