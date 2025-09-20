UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Пошкоджені будинки й автомобілі: росіяни вдарили дронами і ракетами по Київщині

Фото: армія РФ обстріляла населені пункти Київської області (https://t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Валерій Савицький

Вночі російські загарбники обстріляли дронами і ракетами Київську область. В результаті атак пошкоджено житлову інфраструктуру й автотранспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

За його словами, станом на ранок, наслідки ворожої атаки зафіксовані у трьох районах області.

Так, у Бориспільському районі пошкоджено біля 10 гаражних приміщень.

В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС.

У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано.

Фото: начальник Київської ОВА Микола Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)

У ДСНС України повідомили, що у селищі Софіївська Борщагівка Бучанського району ліквідовано загорання п`яти легкових автомобілів на парковці поруч із багатоквартирним житловим будинком.

В Обухівському районі виникла пожежа і часткова руйнація приватного житлового будинку.

 

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій України (https://t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, минулої ночі російські військові атакували Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

Потужні вибухи через атаку дронів пролунали у Миколаєві, Дніпрі та Павлограді.

Більш детально про масовану комбіновану атаку на Україну, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Ракетні випробуванняВійна в УкраїніАтака дронів