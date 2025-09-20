Поврежденные дома и автомобили: россияне ударили дронами и ракетами по Киевской области

По его словам, по состоянию на утро, последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области.

Так, в Бориспольском районе повреждены около 10 гаражных помещений.

В Обуховском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. На месте работают спасатели ГСЧС.

В Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание 5 легковых автомобилей. В настоящий момент пожар ликвидирован.