RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Поврежденные дома и автомобили: россияне ударили дронами и ракетами по Киевской области

Фото: армия РФ обстреляла населенные пункты Киевской области (https://t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью российские захватчики обстреляли дронами и ракетами Киевскую область. В результате атак повреждена жилая инфраструктура и автотранспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

По его словам, по состоянию на утро, последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области.

Так, в Бориспольском районе повреждены около 10 гаражных помещений.

В Обуховском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. На месте работают спасатели ГСЧС.

В Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание 5 легковых автомобилей. В настоящий момент пожар ликвидирован.

Фото: начальник Киевской ОВА Николай Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)
 
В ГСЧС Украины сообщили, что в поселке Софиевская Борщаговка Бучанского района ликвидировано возгорание пяти легковых автомобилей на парковке рядом со многоквартирным жилым домом.

В Обуховском районе возник пожар и частичное разрушение частного жилого дома.

 

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (https://t.me/dsns_telegram)

Напомним, минувшей ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Мощные взрывы из-за атаки дронов прогремели в Николаеве, Днепре и Павлограде.

Более подробно о массированной комбинированной атаке на Украину, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ракетные испытанияВойна в УкраинеАтака дронов