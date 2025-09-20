ua en ru
Балістика, "Шахеди" та крилаті ракети: головне про масований удар по Україні

Субота 20 вересня 2025 06:08
Балістика, "Шахеди" та крилаті ракети: головне про масований удар по Україні Фото: ворог чергова масовано атакував Україну (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація у ніч на суботу, 20 вересня, вчергове здійснила комбінований удар по Україні. У низці міст лунали і потужні вибухи.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар.

Головне:

  • росіяни вночі атакували "Шахедами", а під ранок запустили балістику та крилаті ракети
  • під ударами були як мінімум Дніпро, Павлоград та Миколаїв
  • частина ракет пролетіла всю країну на Захід України

Чим били росіяни

Дрони

За даними Повітряних сил, ворог майже протягом всієї ночі атакував Україну безпілотниками. За інформацією моніторингових пабліків у Telegram, загалом, ймовірно, росіяни запустили близько сотні БПЛА.

Ударні дрони фіксувалися у багатьох областях. Повідомлялося про масовий наліт на Павлоград, Дніпро та Миколаїв.

Балістика

Вже під ранок на тлі атаки дронів росіяни здійснили балістичні залпи. На даний момент відомо про вибухи у Павлограді та Миколаєві, військові повідомляли про рух швидкісних цілей у їхньому напрямку.

Відомо, що у Миколаєві принаймні поки без постраждалих.

Крилаті ракети

Також зранку до повітряного простору України увійшли крилаті ракети. Попередньо, запущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС і Ту-160, які, як писали моніторингові пабліки, злітали з аеродромів "Оленья" та "Енгельс".

Ракети кількома групами залітали з різних напрямків. Імовірно, основний удар припав на Дніпро. Там, за даними місцевих каналів, проблеми зі світлом та водою після прильотів.

Крім того, частина ракет долетіла до західних регіонів України, зокрема до Львівської та Чернівецької областей.

Як повідомив мер Борис Філатов, росіяни влучили ракетою по багатоповерхівці.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.

Російська Федерація Миколаїв Павлоград Днипро Війна в Україні
