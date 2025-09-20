Поврежденные дома и автомобили: россияне ударили дронами и ракетами по Киевской области
Ночью российские захватчики обстреляли дронами и ракетами Киевскую область. В результате атак повреждена жилая инфраструктура и автотранспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.
По его словам, по состоянию на утро, последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области.
Так, в Бориспольском районе повреждены около 10 гаражных помещений.
В Обуховском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. На месте работают спасатели ГСЧС.
В Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание 5 легковых автомобилей. В настоящий момент пожар ликвидирован.
Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (https://t.me/dsns_telegram)
Напомним, минувшей ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
Мощные взрывы из-за атаки дронов прогремели в Николаеве, Днепре и Павлограде.
Более подробно о массированной комбинированной атаке на Украину, - читайте в авторском материале РБК-Украина.