Поврежденные дома и автомобили: россияне ударили дронами и ракетами по Киевской области

Ночью российские захватчики обстреляли дронами и ракетами Киевскую область. В результате атак повреждена жилая инфраструктура и автотранспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

По его словам, по состоянию на утро, последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области. Так, в Бориспольском районе повреждены около 10 гаражных помещений. В Обуховском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. На месте работают спасатели ГСЧС. В Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание 5 легковых автомобилей. В настоящий момент пожар ликвидирован. Фото: начальник Киевской ОВА Николай Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk) В ГСЧС Украины сообщили, что в поселке Софиевская Борщаговка Бучанского района ликвидировано возгорание пяти легковых автомобилей на парковке рядом со многоквартирным жилым домом. В Обуховском районе возник пожар и частичное разрушение частного жилого дома. Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (https://t.me/dsns_telegram)