Поврежденные дома и автомобили: россияне ударили дронами и ракетами по Киевской области

Киевская область, Суббота 20 сентября 2025 07:38
UA EN RU
Поврежденные дома и автомобили: россияне ударили дронами и ракетами по Киевской области Фото: армия РФ обстреляла населенные пункты Киевской области (https://t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью российские захватчики обстреляли дронами и ракетами Киевскую область. В результате атак повреждена жилая инфраструктура и автотранспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

По его словам, по состоянию на утро, последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области.

Так, в Бориспольском районе повреждены около 10 гаражных помещений.

В Обуховском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. На месте работают спасатели ГСЧС.

В Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание 5 легковых автомобилей. В настоящий момент пожар ликвидирован.

Фото: начальник Киевской ОВА Николай Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)
В ГСЧС Украины сообщили, что в поселке Софиевская Борщаговка Бучанского района ликвидировано возгорание пяти легковых автомобилей на парковке рядом со многоквартирным жилым домом.

В Обуховском районе возник пожар и частичное разрушение частного жилого дома.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (https://t.me/dsns_telegram)

Напомним, минувшей ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Мощные взрывы из-за атаки дронов прогремели в Николаеве, Днепре и Павлограде.

Более подробно о массированной комбинированной атаке на Украину, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

