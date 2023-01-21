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Пошкоджені будинки та електричні лінії: в ОВА показали наслідки обстрілу села у Сумській області

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Сумська область, Субота 21 січня 2023 19:03
Пошкоджені будинки та електричні лінії: в ОВА показали наслідки обстрілу села у Сумській області Фото: в ОВА показали наслідки обстрілу села Студенок у Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 21 січня, російські окупанти вдарили з мінометів по селу Студенок Есманської громади. Внаслідок ворожої атаки постраждав хлопець, руйнувань також зазнали будинки та лінії електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, одна з мін потрапила у будинок. Всередині був 17-річний хлопець. Він вижив, але отримав численні осколкові поранення та контузію. Зараз він перебуває в лікарні, його життю вже нічого не загрожує.

"Будинок, звісно що, відновленню не підлягає. Також через вибух постраждало близько 10 сусідніх осель - там пошкоджені фасади, шибки та покрівля на деяких дахах", - написав Живицький.

За його словами, загалом 12 російських мін розірвалися на території прикордонного села. Пошкоджень зазнали також електричні лінії.

Окрім того, в одному з домашніх господарств убило корову та маленьке теля.

РБК-Україна повідомляло, що росіяни близько 13:00 відкрили вогонь по території Есманської громади.

Окрім того, ворожа ДРГ намагалася перетнути кордон у Сумській області, та українські військові їй завадили.

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