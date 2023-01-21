Повреждены дома и электрические линии: в ОВА показали последствия обстрела села в Сумской области

Сегодня, 21 января, российские оккупанты ударили из минометов по селу Студенок Эсманской общины. В результате вражеской атаки пострадал парень, разрушения также получили дома и линии электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

По его словам, одна из мин попала в дом. Внутри находился 17-летний парень. Он выжил, но получил многочисленные осколочные ранения и контузию. Сейчас он находится в больнице, его жизни уже ничего не угрожает.

"Дом, конечно, восстановлению не подлежит. Также из-за взрыва пострадало около 10 соседних домов - там повреждены фасады, стекла и кровля на некоторых крышах", - написал Живицкий.

По его словам, всего 12 российских мин разорвались на территории пограничного села. Повреждения получили также электрические линии.

Кроме того, в одном из домашних хозяйств убило корову и маленького теленка.

РБК-Украина сообщало, что россияне около 13:00 открыли огонь по территории Эсманской общины.

Кроме того, вражеская ДРГ пыталась пересечь границу в Сумской области, но украинские военные ей помешали.

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