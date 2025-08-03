Ракетний удар по Миколаєву: з'явились фото наслідків влучання по житловому району

Ракетний удар по Миколаєву

Ракетний удар по Миколаєву стався пізно ввечері 2 серпня. За кілька хвилин до атаки в небі над Чорним морем було зафіксовано стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 - носій надзвукових крилатих ракет типу Х-22.

Близько 22:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу — одна з ракет прямувала у бік Миколаєва.

За кілька хвилин у місті пролунав потужний вибух, який спричинив масштабну пожежу та руйнування в житловому секторі.

У результаті атаки в окремих районах Миколаєва та Херсонської області зникло електропостачання.

Згодом у ДСНС підтвердили, що ракета влучила у цивільну інфраструктуру.