Ракетный удар по Николаеву: появились фото последствий попадания по жилому району

В результате атаки пострадали гражданские жители, зафиксированы серьезные повреждения жилой и городской инфраструктуры.

По информации спасателей, ранения получили семь человек. Трое мужчин - в возрасте 32, 57 и 74 года были госпитализированы в больницу.

Фото: Атака РФ на Николаев (t.me/dsns_telegram)

Еще четырем горожанам медики оказали помощь на месте, их состояние не нуждалось в госпитализации. Ударом поврежден ряд многоквартирных и частных домов.

Также повреждены шесть автомобилей, местный магазин и отделение почтовой связи.

Фото: Атака РФ на Николаев (t.me/mykolaivskaODA)

В результате взрывов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.

На месте работали все экстренные службы: спасатели, медики, полиция и саперы.

Дополнительную психологическую поддержку пострадавшим оказывали специалисты ГСЧС.

К ликвидации последствий удара также присоединились волонтеры Отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины.