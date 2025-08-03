Ракетний удар по Миколаєву: з'явились фото наслідків влучання по житловому району

У ніч на 3 серпня російські війська завдали ракетного удару по одному з житлових районів Миколаєва. У ДСНС показали наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма та ДСНС України.

До ліквідації наслідків удару також долучилися волонтери Загону швидкого реагування Червоного Хреста України.

На місці працювали всі екстрені служби: рятувальники, медики, поліція та сапери.

Також пошкоджено шість автомобілів, місцева крамниця та відділення поштового зв’язку.

Ще чотирьом містянам медики надали допомогу на місці, їхній стан не потребував госпіталізації. Ударом пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків.

За інформацією рятувальників, поранення отримали семеро людей. Троє чоловіків - віком 32, 57 і 74 роки були госпіталізовані до лікарні.

Ракетний удар по Миколаєву

Ракетний удар по Миколаєву стався пізно ввечері 2 серпня. За кілька хвилин до атаки в небі над Чорним морем було зафіксовано стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 - носій надзвукових крилатих ракет типу Х-22.

Близько 22:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу — одна з ракет прямувала у бік Миколаєва.

За кілька хвилин у місті пролунав потужний вибух, який спричинив масштабну пожежу та руйнування в житловому секторі.

У результаті атаки в окремих районах Миколаєва та Херсонської області зникло електропостачання.

Згодом у ДСНС підтвердили, що ракета влучила у цивільну інфраструктуру.