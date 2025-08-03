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Ракетный удар по Николаеву: появились фото последствий попадания по жилому району

Воскресенье 03 августа 2025 09:27
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Ракетный удар по Николаеву: появились фото последствий попадания по жилому району Фото фото последствий удара по Николаеву (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 3 августа российские войска нанесли ракетный удар по одному из жилых районов Николаева. В ГСЧС показали последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской ОГА Виталия Кима и ГСЧС Украины.

В результате атаки пострадали гражданские жители, зафиксированы серьезные повреждения жилой и городской инфраструктуры.

По информации спасателей, ранения получили семь человек. Трое мужчин - в возрасте 32, 57 и 74 года были госпитализированы в больницу.

Фото: Атака РФ на Николаев (t.me/dsns_telegram)

Еще четырем горожанам медики оказали помощь на месте, их состояние не нуждалось в госпитализации. Ударом поврежден ряд многоквартирных и частных домов.

Также повреждены шесть автомобилей, местный магазин и отделение почтовой связи.

Фото: Атака РФ на Николаев (t.me/mykolaivskaODA)

В результате взрывов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.

На месте работали все экстренные службы: спасатели, медики, полиция и саперы.

Дополнительную психологическую поддержку пострадавшим оказывали специалисты ГСЧС.

К ликвидации последствий удара также присоединились волонтеры Отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины.

Ракетный удар по Николаеву

Ракетный удар по Николаеву произошел поздно вечером 2 августа. За несколько минут до атаки в небе над Черным морем был зафиксирован стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель сверхзвуковых крылатых ракет типа Х-22.

Около 22:00 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе - одна из ракет направлялась в сторону Николаева.

Через несколько минут в городе прогремел мощный взрыв, который вызвал масштабный пожар и разрушения в жилом секторе.

В результате атаки в отдельных районах Николаева и Херсонской области исчезло электроснабжение.

Впоследствии в ГСЧС подтвердили, что ракета попала в гражданскую инфраструктуру.

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