Ракетный удар по Николаеву: появились фото последствий попадания по жилому району
В ночь на 3 августа российские войска нанесли ракетный удар по одному из жилых районов Николаева. В ГСЧС показали последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской ОГА Виталия Кима и ГСЧС Украины.
В результате атаки пострадали гражданские жители, зафиксированы серьезные повреждения жилой и городской инфраструктуры.
По информации спасателей, ранения получили семь человек. Трое мужчин - в возрасте 32, 57 и 74 года были госпитализированы в больницу.
Еще четырем горожанам медики оказали помощь на месте, их состояние не нуждалось в госпитализации. Ударом поврежден ряд многоквартирных и частных домов.
Также повреждены шесть автомобилей, местный магазин и отделение почтовой связи.
В результате взрывов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.
На месте работали все экстренные службы: спасатели, медики, полиция и саперы.
Дополнительную психологическую поддержку пострадавшим оказывали специалисты ГСЧС.
К ликвидации последствий удара также присоединились волонтеры Отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины.
Ракетный удар по Николаеву
Ракетный удар по Николаеву произошел поздно вечером 2 августа. За несколько минут до атаки в небе над Черным морем был зафиксирован стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель сверхзвуковых крылатых ракет типа Х-22.
Около 22:00 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе - одна из ракет направлялась в сторону Николаева.
Через несколько минут в городе прогремел мощный взрыв, который вызвал масштабный пожар и разрушения в жилом секторе.
В результате атаки в отдельных районах Николаева и Херсонской области исчезло электроснабжение.
Впоследствии в ГСЧС подтвердили, что ракета попала в гражданскую инфраструктуру.