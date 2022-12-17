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Пошкоджені будинки, потерпілі й уламки ракет: відомі подробиці ударів по Київській області

Фото: пошкоджені будинки, потерпілі й уламки ракет: відомі подробиці ударів по Київській області (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок вчорашнього масованого удару Росії по Україні, в Київській області четверо цивільних отримали поранення. Майже десяток будинків отримали пошкодження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"4 потерпілих, 9 пошкоджених приватних будинків маємо в результаті ракетної атаки ворога 16 грудня. Є пошкодження також приватного майна та автівки у Фастівському, Броварському, Бучанському районах", - пише Нєбитов.

За словами начальника поліції, внаслідок влучання у критичну інфраструктуру, частина населених пунктів залишається поки що без світла, однак енергетики працюють над цим.

Також були виявлені 8 місць падіння збитих ворожих ракет, однак роботи з пошуку уламків продовжуються.

"30 повідомлень ми отримали від людей під час тривоги. Саме своєчасне реагування на повітряні об’єкти ворога допомагає протиповітряній обороні нищити зброю агресора", - додав Нєбитов.

Фото: пошкоджені будинки, потерпілі й уламки ракет: відомі подробиці ударів по Київській області (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня.

Також в Броварській громаді Київської області уламки російської ракети впали на житлові будинки.

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